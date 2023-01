Incendie avenue Adolphe Buyl à Ixelles : 11 personnes évacuées ©Siamu

Pour pouvoir assurer la sécurité des soldats du feu, “le courant des lignes aériennes des tramways de la Stib a été coupé”. Pour rappel, les lignes 8 et 25 passent par cette avenue.

Sur les 11 personnes évacuées, notamment par l’auto-echelles puisque l’incendie faisait rage dans la cage d’escalier, 4 tout-petits enfants ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Ils ont été conduits à l’hôpital, accompagnés des mamans. La maison est inhabitable.

Pour cette intervention les secours ont dépêché deux auto-pompes, deux auto-échelles, deux 2 services mobiles d’urgence et de réanimation (venus de St-Elisabeth et de l’hôpital militaire), et 4 ambulances du Siamu. L’intervention s’est achevée vers 04 h 00 avec la décontamination des équipements des pompiers.

La circulation des trams qui passent à proximité du lieu du sinistre se fait sans encombre.