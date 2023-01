Pris en flagrant délit l’été dernier, il recommence à dealer depuis chez lui et se fait attraper une deuxième fois : 8 kg de stupéfiants saisis

La zone de police Bruxelles capitale Ixelles a mené une perquisition fructueuse ce jeudi 5 janvier à Laeken. La section de ses contacts. L’acheteur a été interpellé et a avoué avoir acheté des stupéfiants. Le vendeur a été interpellé peu de temps après. La zone de police rapporte que la perquisition à son domicile a permis de saisir environ six kilogrammes de résine de cannabis, deux kilogrammes de cannabis et 2 200 euros en espèces.