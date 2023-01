Jodoigne : "Une nouvelle fusion parce qu’on demande toujours plus aux Communes"

En 2022, la Ville de Jodoigne a vu de nombreux dossiers aboutir ou débuter car, c’est une évidence, l’entité évolue et devient une localité de plus en plus attractive. De nouvelles enseignes importantes s’y installent et la population augmente, grâce à plusieurs projets immobiliers qui s’y développent....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous