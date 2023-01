Molenbeek : Ahmed El Khannouss porte plainte à la tutelle à propos de la désignation de la nouvelle secrétaire communale

C’est finalement Sylvie Lahy qui a été retenue pour le poste, révèle La Capitale. Ancienne cheffe de cabinet de Philippe Moureaux, également de Rudi Vervoort, et directrice du département Police, Prévention et Sécurité au sein du cabinet de l’actuel bourgmestre. Pour rappel, le poste de secrétaire communal est le plus haut poste pour un fonctionnaire local, il est st le chef de l’administration communale et assure la responsabilité administrative principale.

Si, pour Ahmed El Khannouss, le profil pose déjà question, sa plainte auprès de Bernard Clerfayt porte sur un autre point : le procédé de désignation. Le conseil communal se déroulant sous la forme hybride après un report dans un contexte plus que tendu, certains conseillers communaux ont voté par mail. Et dans les mails, trois votes “contre” Sylvie Lahy n’ont pas été pris en compte par la bourgmestre. Sans ces votes, le résultat final du vote était de 15 votes contre, 16 votes pour, 2 nuls.

De son côté, le cabinet de Catherine Moureaux indique ne pas avoir attendu la plainte pour contacter la tutelle et ne nie donc pas les faits. “Nous avons demandé à la tutelle si nous pouvions ou non valider ces votes qui posent question sur la forme. S’il y a le moindre doute, on procédera à un nouveau vote.”