Dans les quartiers étudiants d’Ixelles, un homme interpelle des jeunes femmes – souvent ivres, et les contraint à l’embrasser. En un week-end, entre 50 et 100 témoignages ont fleuri. Les autorités appellent à porter plainte.

Plus de 50 victimes témoignent : un agresseur sexuel sévit à Ixelles, “on a des témoignages d’il y a six ans, comme d’hier”

Il est minuit trente, mardi dernier, quand Laure (prénom d’emprunt) quitte un bar de la place Fernand Cocq pour rentrer chez elle. Sur le chemin, un homme l’interpelle, “il me dit qu’il est Brésilien, que c’est son dernier jour à Bruxelles, il me propose de jouer à un jeu”. Ivre, la jeune femme ne comprend pas très bien ce qu’il se passe, l’homme l’entraîne alors dans le renfoncement d’une entrée de maison dont il la fait asseoir sur le seuil. “Il me propose...