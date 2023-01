Viol à l’ULB, parents et étudiants manifestent pour plus de sécurité sur les campus : “l’ULB a une responsabilité”

Suite au viol commis sur le campus de la Plaine le 28 décembre, les parents de la victime et 200 étudiants manifestaient pour réclamer plus de sécurité, et pas que sur les campus bruxellois.