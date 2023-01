300 logements, plus d’espaces verts, une tour de 14 étages maximum, etc. : voici nouveau plan d’aménagement pour la porte de Ninove

Sur la parcelle triangulaire située au centre de la zone, propriété des promoteurs Alides et Ion, la part constructible s’étalera sur maximum 21 000 m2 (contre 35 000 prévus dans la première version du PAD, recalé en 2019 par la commission régionale de développement) dont 19 000 consacrés au logement (25 % minimum de logements sociaux ou assimilés, soit environ 4 000 m2).

Une tour de maximum 14 étages

Le PAD prévoit également la construction “d’un bâtiment emblématique” de 14 étages maximum, 2 000 m2 d’équipements d’intérêt collectif ou de service public et 1 500 m2 de commerce. En dehors de cette unique tour, le gouvernement semble tirer un trait sur sa volonté d’y construire trois tours dont une de 90 mètres de hauteur. “Pour garantir une compatibilité avec le tissu urbain, la superficie et la hauteur des bâtiments autorisés sont limitées sur la parcelle du stade Vander Putten et sur la parcelle au centre de la zone”, précise le cabinet Vervoort dans sa communication.

Sur la parcelle du stade Vander Putten, il est prévu d’y construire 12 500 m2 maximum de logements publics (120 logements), des équipements sportifs et du commerce. Le stade sera rénové et agrandi.

De l’autre côté de la chaussée de Ninove, plus question de bureaux. Le PAD prévoit du logement (dont 25 % de sociaux ou assimilés), de l’équipement collectif et du commerce. Enfin, la parcelle zone du crochet, du côté de la station Esso, sera plus mixte avec du logement, du commerce ou du bureau, de l’équipement et de l’activité productrice.

Au total, le PAD prévoit donc la construction d’environ 300 logements contre 350 à 370 prévus dans le premier projet.

Le projet prévoit par ailleurs de créer un grand espace ouvert intégrant les espaces publics actuels ou à venir tels que le parc de la Porte de Ninove, le parc de la Sennette et le parc Pierron, dédié aux équipements sportifs et espaces de jeux. Tandis que les pavillons historiques d’entrée de ville accueilleront de l’équipement collectif ou de l’Horeca.

Le comité de quartier PorteNinovePoort va d’abord se concerter une fois que le projet concret sera publié avant de prendre position. Il s’agira alors de voir "en quoi consiste la forte amélioration annoncée” par le gouvernement bruxellois.