L'ouverture de Kanal retardé : voici quand il ouvrira

On le pressentait depuis des mois. L’ouverture de Kanal Centre Pompidou à Bruxelles prévue d’abord en début 2024 est maintenant reportée à l’automne 2025. Le chantier n’a pas été épargné par la pandémie, explique le gouvernement bruxellois, la guerre en Ukraine (et la pénurie de matériaux qu’elle entraîne) et un certain nombre d’imprévus liés à l’ampleur de ce chantier hors normes de 40.000 m2. L’achèvement des travaux est annoncé pour juin 2025. Le gouvernement bruxellois a dès lors prolongé jusqu’à l’automne 2025, la mission d’Yves Goldstein en tant que chargé de mission du gouvernement bruxellois pour mener à bien la reconversion du garage en musée.