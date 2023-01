La raison de cette décision est les plaintes d'un voisin qui a acheté une maison adjacente, il y a quelques années. "Bien que d'importants travaux d'isolation aient été exécutés et qu'un compromis ait été intensément travaillé, cela n'a pas résolu le problème".

Le Fuse a été créé en 1994 par Thierry Coppens et Peter Decuypere. La boîte de nuit est spécialisée dans la diffusion de la musique électronique. C'est une référence reconnue dans le monde de la techno en Belgique.

Le nightclub indique avoir introduit un recours contre cette décision, une décision est attendue d'ici le 25 janvier. "Il est très regrettable qu'un club emblématique rassemblant des milliers de mélomanes et d'artistes, employant 10 personnes la semaine et 80 salariés le week-end, soit mis en péril à cause d'un voisin. Force est de constater que la fermeture du Fuse Club et des soirées qu'il organise a également un impact sur l'économie locale, le tourisme étranger et la vie culturelle bruxelloise."

"Nous appelons les autorités régionales compétentes à revenir sur cette décision. Comme toujours, Fuse est prêt à travailler ensemble de manière constructive pour trouver une solution. Nous espérons une décision rapide et positive pour rouvrir le club techno le plus ancien de Belgique."