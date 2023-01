Les animaux bientôt de retour sur le plateau du Kauwberg à Uccle

En 2018, Bruxelles Environnement reprend la gestion du parc et dans la convention signée avec Uccle, s’engage à maintenir des animaux sur le site, si les normes de bien-être animal sont tenables. Ce n’était plus le cas. Les ânes avaient déjà été déplacés en 2019 par manque de nourriture. Pour les autres il s’est avéré qu’au sein des enclos, le sol avait perdu toute biodiversité à force d’être piétiné depuis des années par les bêtes. Plus d’herbe à brouter donc et de mesure de sécurité trop contraignante pour protéger les bêtes des prédateurs. Il en valait donc de leur sécurité.

Ce n’est pas la fin pour autant des animaux dans cette zone verdoyante d’Uccle. Suite à la question de la députée et conseillère communale uccloise Aurélie Czekalski (MR), le ministre de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) a annoncé en commission parlementaire que des moutons, des ânes voire quelques bovins allaient être introduits à quelques mètres du parc de la Sauvagère, sur le Kauwberg.

Sur ce site, classé Natura 2000, une phase test d’écopâturage sera lancée dans les prochains mois ? Le nombre et les espèces d’animaux seront déterminés en fonction des besoins pour la gestion de l’espace. L’échevine en charge de l’Environnement Maëlle de Brouwer se réjouit du retour des animaux dans cette prairie. Elle explique toutefois avoir reçu des plaintes de promeneurs qui s’inquiètent de voir leurs promenades entravées par les enclos, déjà installés en vue de l’arrivée des animaux.

Le parc Sauvagère, lui, reste en travaux. Les massifs sont entretenus, les poubelles et les bancs sont changés, les arbres malades sont abattus. L’engazonnement autour de la plaine de jeux est aussi en cours de réfection. Cette dernière reste d’ailleurs fermée pendant les travaux. Bruxelles environnement finalise le plan de rénovation de la mare et sa naturalisation. Les travaux devraient être finis pour 2024.