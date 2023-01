Perspectives gâchées par des immenses buildings : “plus aucun garde-fou avec ce nouveau règlement régional d’urbanisme (RRU)”

L'avis d'un auditeur propose au Conseil d’Etat d’annuler le permis Belgian Beer World

L’administration régionale bruxelloise des Monuments et Sites a trente jours pour répondre. Le recours avait été lancé par Inter Environnement Bruxelles (IEB) et l’Atelier de recherches et d’actions urbaines (Arau) sous la coupole plateforme.pentagone. Ce rapport pointe surtout “l’atteinte à un patrimoine classé”, l’un des arguments de l’IEB dans son recours.