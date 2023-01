Plaisirs d’Hiver a attiré près de 3,5 millions de visiteurs

Plus en détail, 4 748 personnes ont joué au curling et près de 50 000 ont foulé la patinoire installée sur la place De Brouckère. Cette année, la Ville de Bruxelles avait mis en avant l’écoresponsabilité du marché de Noël. À ce titre, 626.500 gobelets réutilisables et 20.450 assiettes ont été utilisés, soit une économie de déchets estimée à respectivement 1,9 tonne et 0,4 tonne. Par ailleurs, les actions de récupération et redistribution des excédents alimentaires ont permis de récupérer 515,3 kilos de nourriture et d’épargner 1,3 tonne de CO². Les toilettes sèches ont, enfin, permis d’économiser 150.000 litres d’eau.

En termes de mobilité, les stations Stib de l’hyper-centre ville ont vu leur fréquentation largement augmenter. Entre 20 et 40 % de plus pour la station Sainte-Catherine en semaine, jusqu’à +100 % du vendredi au dimanche. Jusqu’à 30 % de fréquentation supplémentaire pour l’arrêt Bourse.

La prochaine édition du plus beau marché de Noël du monde selon un site touristique aura lieu du 24 novembre au 31 décembre 2023.