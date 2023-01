+ TOUJOURS EN COURS | Deux chouettes expos familiales sont à voir à Bruxelles. Luminopolis est un jeu de piste interactif à la découverte de la lumière au Museum des Sciences Naturelles. Et le concept marche très bien (jusqu’au 13/08). Au CBBD, c’est Petit Poilu qui fait se poiler les enfants qui pourront jouer à l’imiter (jusqu’au 15/08)

Les estampes s’estompent

©Musée Art & Histoire

Kimonos, ombrelles, monts sacrés et beaux emplumés : aucun doute, l’expo qui se termine ce week-end au Musée Art&Histoire garantit le dépaysement total. On vous avait déjà suggéré la visite. Le mouvement Shin hanga renouvelle en effet les techniques et motifs de l’estampe traditionnelle ou “ukiyo-e”, qui avait déjà fait la joie des visiteurs du Cinquantenaire en 2016. Les quelque 220 œuvres présentées proviennent de collections privées néerlandaises, complétées par certaines pièces des réserves bruxelloises. Si on y surprend encore des geishas rosissant, on s’y balade aussi dans un Japon s’ouvrant peu à peu à la modernité, dans un choc culturel parfois surprenant. Pour les familles, un jeu-parcours est disponible dès 8 ans. Cerise sur le gâteau pour ces derniers jours d’ouverture : l’une des fameuses vagues d’Hokusai, la star absolue du genre, fait déferler ses bleus profonds sur Bruxelles. Attention si vous planifiez la visite, le Musée Art&Histoire vous conseille de réserver et de privilégier les matinées. Car l’affluence était aussi dense que les détails d’une estampe lors des week-ends précédents.

+“Shin hanga, Les estampes modernes du Japon (1900-1960)”, jusqu’à ce dimanche 15 janvier 2023 aux Musées Royaux Art&Histoire, Parc du Cinquantenaire 10, 6/12/16 €, gratuit jusqu’à 18 ans

Une expo en béton

©Mercy for the Brussels Jerseys

Ils sont l’un des symboles les plus décriés dans la mise en place du plan Good Move. Mais les fameux blocs de béton “Jersey” (d’après leur origine dans l’État du New Jersey aux USA) n’ont pas attendu le plan régional de mobilité pour se multiplier dans Bruxelles. Son usage est infini : il dessine les pistes cyclables, interdit le parking sauvage, protège des voitures béliers, délimite les chantiers ou invite les piétons au 110m haies sur les trottoirs. Un compte Instagram à l’humour bien décalé rend hommage à cet élément incontournable (c’est le mot) de l’urbanisme de la capitale : Mercy for the Brussels Jerseys, ou “ayez pitié des Jersey bruxellois”. Le dispositif utilisé à tort et à travers y apparaît décrépit dans une friche ou rutilant devant le 16 rue de la Loi, tagué, perdu dans un cul-de-sac, oublié devant une entrée de magasin, délaissé ou regroupé en troupeau, basculé comme un domino, peint en jaune, turquoise ou rose, orné d’une fresque ou pitoyablement couvert d’une bâche publicitaire qui ne trompe personne. Moqué souvent pour son inutilité, et toujours pour sa laideur. Pour fêter les 5 ans de cette galerie de photos inénarrable, une expo gratuite est montée à la Pianofabrik à Saint-Gilles. Ce n’est que justice ! Le vernissage a lieu ce vendredi 13 janvier 2023 dès 18h. On y espère une haire d’honneur de Jersey !

+“Have Mercy for the Brussels Jersey”, expo jusqu’au 9 février 2023 à la Pianofabrik, rue du Fort 35 à 1060 Saint-Gilles

Sapins volants

©Motum

Les Écossais on leur lancer de troncs d’arbres, les Basques leur lancer de bottes de paille, les Français leur lancer de tongs et récemment, on a même vu un championnat du monde de lancer d’avions en papier. Dans ce registre insolite, Bruxelles a aussi son concours annuel : celui du lancer… de sapins de Noël. L’édition 2023 se tient ce samedi 14 janvier place Pinoy à Auderghem. Vous conviendrez que la saison y est plutôt propice. La compétition pour les enfants s’ouvre à 17h, celle pour les adultes à 19h. Vous pouvez y participer en solo ou en équipe de 4 à 10 personnes. Une bouteille de cava est offerte à chaque team, histoire d’avoir du carburant. Plus de 600 gros et moins gros bras sont attendus et le public pourrait atteindre le millier de spectateurs. De quoi vous motiver pour tenter de gagner un des trois trophées promis par catégorie, ou ceux des meilleures techniques ou groupes les plus funs. Pas de panique si votre conifère est déjà tronçonné en petit bois : l’organisation vous fournira un projectile calibré pour voler loin.

+“Championnat de Belgique de lancer de sapin de Noël”, ce samedi 14 janvier 2023 dès 17h place Pinoy à 1160 Auderghem, 20€/équipe

Une 500e bière, ça se fête

©Beerstorming

Parmi la communauté de plus en plus large des brasseurs bruxellois, Beerstorming se distingue par une formule qui met le visiteur au centre de son activité : la microbrasserie de la chaussée d’Alsemberg concocte en effet ses breuvages en interaction totale avec ceux qui franchissent ses portes. Chaque brassin incorpore ainsi à sa recette des houblons, céréales, épices, fruits ou ingrédients surprises sélectionnés par les participants. Des petites cuves saint-gilloises sortent pales ales, IPA, stouts, blondes belges, rousses au miel ou acides fruitées brassées pour des teams buildings, des fêtes ou des formations improvisées entre inconnus, qui toutes se voient choisir un nom par leurs créateurs. Par vote, quelques-unes de ces innombrables expériences obtiennent même le droit de trouver les rayons des commerces et bars partenaires. La formule lancée en 2016 est un carton : ce samedi, elle fête son 500e brassin. Qui prend la forme d’un événement public. Beerstorming mettra ses ingrédients et son expertise à votre disposition. Y a plus qu’à beerstormer.

+“Brassin #500”, ce samedi 14 janvier 2023 dès 16h chez Beerstorming, Chaussée d’Alsemberg 75, 1060 Saint-Gilles

Le corbeau, le renard et les peintres

©Thaïs Vanderheyden

Le Cri, La Cène, Le Baiser, La Jeune Fille à la Perle… Autant de tableaux qu’on reconnaît au premier coup d’œil. Pour les faire entrer dans ceux des enfants, une expo transforme ces œuvres mythiques. Les humains s’y muent en renards, pandas, cigognes, hippopotames, singes, corbeaux, cochons ou ratons laveurs. Et toutes ces “toiles” sont rassemblées dans un “musée” à hauteur de kets pour l’expo “Great Art for Great Kids”. L’idée en revient à l’illustratrice Thaïs Vanderheyden, qui est coutumière de ces détournements. Ils dérouteront les puristes mais réjouiront leur progéniture. Rassurez-vous : chaque peinture légendaire accompagne sa réinterprétation zoologique, histoire de ne pas laisser les enfants baguenauder en roue libre. Et l’audioguide se charge de rappeler les caractéristiques principales des traits de Van Eyck, De Vinci, Klimt, Monet ou Mondrian. Car l’autrice la joue finement : si elle ose ces espiègleries, c’est toujours en respectant les courants. De cette expo familiale sur la Grand-Place, vous repartirez en plus avec l’un ou l’autre selfie : celui où vous posez dans le miroir au côté des époux Arnolfini ou un autre où vous déambulez dans la “vraie” chambre de Van Gogh, reproduite à l’identique avec son iconique lit jaune sur fond ciel.

+“Great art for Great kids”, jusqu’au 5 mars 2023 au Grand-Place 24, 1000 Bruxelles, 11 à 15€, fermé les mardis et mercredis