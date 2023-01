Le nombre de plaintes pour maltraitance animale a doublé en 2022

La plupart du temps, les animaux ont été saisis car ils vivaient dans des espaces trop réduits (caves, balcons, etc.), étaient sous-nourris, présentaient des signes de sous hydratation ou n’étaient pas soignés. Ainsi, le lapin saisi avait été retrouvé abandonné sur un parking. Il a dû être rasé par les équipes de Veeweyde tellement sa fourrure était remplie de nœuds. Même sort pour un chien recueilli par le refuge. La plupart des chats ont quant à eux été saisis chez un particulier, coutumier du fait.

94 PV, 22 633 euros d’amendes

La plupart du temps, ces saisies font suite à des plaintes introduites par des citoyens auprès du service Bien-être animal de Bruxelles Environnement. Au total, 94 procès-verbaux ont été dressés dont 85 par la police. Bruxelles Environnement a délivré 36 amendes administratives pour un montant de 22 633 euros. Les amendes en cas de maltraitance animale peuvent atteindre 100.000 euros et le juge peut même ordonner un emprisonnement ainsi qu’une interdiction de détention.

”Une fois pris en charge, ces animaux sont généralement confiés temporairement à un refuge dans l’attente de la décision de destination. Cette décision est prise par Bruxelles Environnement et doit intervenir dans les deux mois de la saisie”, précise l’administration régionale.

”Les faits de maltraitance animale ne doivent pas être pris à la légère”, soutient logiquement le ministre bruxellois en charge du Bien-être animal Bernard Clerfayt (Defi). “C’est pourquoi, les inspecteurs de Bruxelles Environnement redoublent d’effort en ayant recours à des avertissements, des procès-verbaux et, dans certains cas, à des saisies.”

Une législation bientôt durcie

Pour rappel, le gouvernement bruxellois entend durcir sa réglementation en matière de bien-être animal via, notamment, la mise en place d’outils de prévention et des sanctions plus efficaces contre les atteintes au bien-être animal.