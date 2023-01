Schaerbeek : les accès au 3e étage du squat de la rue des Palais fermés sur ordre de la bourgmestre

Cet immeuble de la rue des Palais à Schaerbeek est occupé depuis plus de deux mois par plusieurs centaines de personnes, dont une majorité de demandeurs d’asile qui n’ont pas bénéficié de places dans les centres de Fedasil, l’agence fédérale pour l’accueil des demandes d’asile, bien qu’ils y ont droit. Jeudi, un incendie s’est déclenché au 3e étage du bâtiment, provoquant une bagarre entre plusieurs occupants. Le feu a été rapidement maîtrisé et n’a pas fait de victime.

Le secteur associatif dénonce depuis des semaines les conditions de vie déplorables dans le bâtiment, devenu l’hébergement de fortune de centaines de sans-abri, de personnes en séjour irrégulier et de demandeurs d’asile. Plusieurs cas de tuberculose ont été diagnostiqués, en plus de cas inquiétants de diphtérie cutanée et de la prolifération des cas de gale. La Croix-Rouge a ouvert une clinique d’urgence mobile.

”La commune accueille avec soulagement l’annonce de la Secrétaire d’État d’envoyer une équipe de Fedasil sur place, qui travaillera main dans la main avec le Samusocial afin de faire un recensement des occupants”, a déclaré le cabinet de la bourgmestre de Schaerbeek vendredi.