“Une femme recouverte d’essence” interceptée devant le parlement bruxellois

”Vers 14h15 – 14 h 20 nous passions par là et nous avons vu plusieurs fourgons de police, une femme et son sac marron écarté très loin d’elle. Il y avait une forte odeur d’essence et on nous a dit de ne surtout pas passer par là.” C’est la situation que nous décrit une témoin présente aux alentours du parlement bruxellois lors de cette intervention qui a eu lieu ce vendredi après-midi. Contactés par nos soins, les pompiers de Bruxelles, également présents sur place, évoquent la piste d’une tentative d’immolation par le feu. Le porte-parole des pompiers nous confirme qu’une personne a été transférée vers l’hôpital. “L’essence, c’est corrosif” ajoute il. Des propos qui vont dans le sens de ce qu’a pu voir notre témoin. “Ils ont déshabillé la femme. J’ai pensé à une immolation.”