Le championnat de Belgique de lancer de sapins de Noël bat son plein ce samedi soir à Bruxelles, record à battre : 10,75 mètres

”À l’époque, on brûlait les sapins de Noël sur la place”, se rappelle Stefan Pieters, membre de l’ASBL. “Puis cela a été interdit, trop dangereux pour les maisons de la place. Alors, une commerçante a eu l’idée du concours de lancer de sapins. Nous avons donc créé ce championnat festif”, en 2016. Et la sauce a très rapidement pris. Lors de la dernière édition, avant la crise Covid, 700 lanceurs ont testé toutes les techniques possibles pour lancer le sapin le plus loin possible.

”Aujourd’hui, il pleut. Donc il y aura peut-être un peu moins de monde mais on s’attend à au moins 500 lancers.” Verdict de main matin. Le concours prévoit trois catégories : enfants, femmes et hommes. À chaque catégorie sa taille de sapin, “des Nordmann, ils ne perdent pas leurs épines malgré les nombreux lancers”. Ceux dédiés à la catégorie homme mesuraient environ 1,50 mètre et présentaient un houppier particulièrement dense, peu aisé à manier.

”C’est quoi la meilleure technique”, se demande justement Pierric, un habitant du quartier venu tenter le coup avec deux potes tout en se demandant si l’autre piste, en face, n’était pas plus facile “parce que le vent, ici, vient de face”. Son ami Alain envisage carrément le lancer dos à la piste, “histoire de faire un meilleur effet de balancier”. Résultat mitigé, max six mètres pour les deux amis.

Désormais rompu au lancer de sapin, Stefan donne quelques conseils. “C’est plus facile en fin de concours car les sapins sont un peu élimés. Nous en utilisons une trentaine. Après avoir été lancés 50 ou 100 fois, ils sont plus légers.” Autre astuce, qui n’aura pas cours ce soir à cause de la pluie : “faire glisser le sapin par terre. Ça donne des bons résultats par temps sec.” Interdiction, par contre, de le faire tournoyer autour de soi à la façon lanceur de poids, “trop dangereux”.

Pour la plupart des plus petits, la technique importe peu, enfin presque. “C’est plus difficile que ça n’y paraît”, commente Esteban, 10 ans, lui aussi du quartier. Tout est dans la technique je pense. Mais on n’a qu’un seul essai. Il ne faut pas se louper.” Verdict : 3,89 mètres. Pas mal pour un enfant mais loin du record provisoire.

Le championnat se poursuit ce soir jusqu’à 23h. Il est donc toujours temps d’y participer. Il suffit de se rendre place Pinoy et de s’inscrire. Bars, frit-kots et musique live animent cette soirée de quartier particulièrement originale.