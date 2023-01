Une étude de faisabilité pour la création d’un centre aquatique gare de l’Ouest

Le projet est mené en collaboration avec citydev.brussels, le maître architecte et la SNCB. “Nous faisons appel à tous les développeurs de ces infrastructures à manifester leur intérêt et à étudier en détail les étapes concrètes pour faire en sorte que Bruxelles ait de nouveau un complexe aquatique genre Océade”, a commenté l’édile.

Pour mémoire, “la gare de l’Ouest est une vaste friche de 13 hectares, s’étendant sur près d’un kilomètre de long. Cette ancienne gare de marchandises constitue la charnière entre deux parties de Molenbeek-Saint-Jean : l’est, fortement urbanisé et au bâti ancien et l’ouest, fruit d’un développement plus récent”, lit-on sur le site du maître architecte.

”Traversée par le chemin de fer, cette friche offre un potentiel de développement exceptionnel défini dans le cadre d’une stratégie territoriale soutenue par un Plan d’aménagement directeur (PAD). L’ancienne Halle Delhaize, un bâtiment de deux travées, long et bas, est un marqueur de l’histoire industrielle du quartier. Il est la propriété de la SNCB et sert actuellement d’entrepôt. Le volet stratégique du PAD désirait réhabiliter la halle mais l’audit technique questionne fortement la faisabilité à cause du mauvais état. Dans ce contexte, une étude de définition et de faisabilité est lancée pour le développement de la zone sur base de deux scénarios dont l’un porte sur un parc aquatique.”