Les jeunes judokas schaerbeekois à la rencontre des grands maîtres japonais : “pour nos jeunes, ce sera peut-être un choc des cultures”

”Les Japonais ont d’autres approches de ce sport qui seront très enrichissantes pour nos membres et nos coaches”, estime Alain De Greef, le président du Judo Crossing. “Le Japon est un pays à part dans le monde du judo. C’est le berceau de notre sport et leur approche est sans doute plus rigoureuse que celle que nous avons l’habitude de rencontrer en Europe. Pour nos jeunes judokas, ce sera peut-être un choc des cultures tant il y a de différences entre l’approche occidentale et japonaise du judo. Au Japon, les valeurs et le code moral du judo est transmis dès le plus jeune âge à tous les enfants dès l’école primaire.”

Gala de judo à Schaerbeek avec Misato Nakamura, double médaillée olympique (bronze) à Pékin et Rio ; championne du monde en 2009, 2011 et 2015. ©DR

Le Judo Royal Crossing Club Schaerbeek entraîne des sportifs bruxellois depuis cinquante ans.