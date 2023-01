Famille, proches, amis, collègues et sympathisants se sont réunis ce soir devant le commissariat de la police, rue Royale dans le centre de Bruxelles. Bougies, fleurs, larmes et de très nombreuses questions encore en suspens.

Plusieurs centaines de personnes et des milliers de questions à la cérémonie pour Sourour, décédée la semaine passée dans une cellule de la police

Pas un mot, des regards graves et beaucoup de larmes, ce soir le long de la rue Royale dans le centre de Bruxelles. Entre 100 et 200 personnes ont participé à l’hommage organisé pour Sourour Abouda, décédée dans une cellule de la police bruxelloise dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. ...