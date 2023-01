Six chats et un canari périssent dans un incendie à Anderlecht

Incendie à Anderlecht : six chats et un canari décèdent. ©SIAMU

Les pompiers ont également évacué trois chiens, un chat et un chinchilla. Le chat et le rongeur ont été oxygénés. Une voisine prend tous les animaux domestiques sous son aile. “Malheureusement au moins six chats et un canari n’ont pas survécu”, poursuit le Siamu.

Le RDC de la maison est complètement sinistré.