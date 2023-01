Un rassemblement en mémoire de Sourour A., retrouvée morte au commissariat, ce soir à 18h rue Royale

”Quiconque ayant un jour croisé Sourour dans nos locaux ne pouvait être que touché par sa générosité, son sourire communicatif son insatiable volonté de venir en aide aux autres. Elle avait toujours une attention pour chacun·e et était profondément attachée aux relations humaines positives, constructives et motivées par de meilleurs lendemains”, témoigne l’ASBL sur sa page Facebook. “Elle était par ailleurs très engagée politiquement et était militante au sein de différentes associations de défense des droits des femmes. Sa disparition laissera un grand vide au sein de notre mouvement mais son humanité et son énergie resteront gravées parmi toutes les personnes qui ont pu faire sa connaissance.”

Présence et Action Culturelles tient “à témoigner nos pensées les plus fortes et les plus réconfortantes possibles à son fils, à sa famille, à son entourage et à toutes personnes qui lui étaient proches”. Par ailleurs, “nous sommes au plus près de ses proches dans la recherche nécessaire et légitime d’informations claires sur les circonstances de son décès. La lumière devra être faite sur les évènements qui ont précédé le drame et sur le degré de responsabilité des autorités de police.”

Pour mémoire, Sourour Abouda a perdu la vie dans la nuit du 11 au 12 janvier dernier dans les locaux de la police alors qu’elle avait été interceptée plus tôt dans la nuit sur la voie publique. D’après les premiers éléments fournis par la police, elle se serait suicidée en s’auto-étranglant avec son pull. Une version contestée par la famille. Qui demande l’analyse des caméras de surveillance. Une autopsie sera menée ce lundi.