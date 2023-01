La clinique mobile de La Croix-Rouge quitte la rue des Palais pour le boulevard Pachéco

En plus du personnel médical composé de deux médecins et deux infirmiers l’équipe sera renforcée par un psychologue, une personne en charge de la promotion de la santé et des médiateurs interculturels. Toute personne en demande de soins médicaux sera acceptée au centre médical, sans aucune distinction, précise La Croix Rouge.

Clinique mobile de la Croix-Rouge à Bruxelles. ©CROIX ROUGE DE BELGIQUE

Depuis son installation, la clinique mobile a conduit 718 consultations, notamment pour des cas de gale, des infections respiratoires, des blessures mal soignées et autres maux typiques de la vie en rue… En moyenne, une quarantaine de personnes ont été soignées chaque jour à la clinique mobile.

Le container présent devant le bâtiment de la rue des Palais va toutefois rester en place et une partie de l’équipe de Pachéco viendra y établir une permanence médicale une fois par semaine afin d’assurer une veille médico-sanitaire et de garantir l’accès aux soins pour les plus vulnérables.