Cette ordonnance avait été prise le 8 décembre 2022 et remplaçait une ordonnance ayant été prise le 13 novembre 2022, en réaction au meurtre de Thomas Monjoie. “Un rapport rendu par la police le 12 janvier 2023 a mis en évidence une légère baisse de la criminalité dans le quartier et une diminution de rassemblements problématiques autour des lieux de vente d’alcool”, précise la bourgmestre sans en dévoiler le détail.

”Ces résultats, encourageants, appellent néanmoins à une prolongation des mesures afin de pouvoir poursuivre cette baisse de la criminalité dans le quartier, faciliter le travail des policiers sur le terrain et permettre de rétablir un sentiment de sécurité dans le quartier. Il ressort également que ces mesures ont permis un meilleur fonctionnement des commerces du quartier, et recueilli la satisfaction des commerçants.”

Concrètement, l’ordonnance de la bourgmestre impose l’interdiction, à l’exception des débits de boissons, restaurants, services de livraison, de vendre des boissons alcoolisées à emporter de 20h à 6h du matin, l’autorisation, pour les services de police, d’effectuer des activités de surveillance et de contrôle de personnes sur la voie publique, 24h/24h et l’interdiction, 24h/24h, de se réunir à plus de 5 personnes à la fois sur l’espace public.