Crise énergétique, indexation conditionnée au PEB… : à Bruxelles, les demandes de rénovation des logements explosent, "c'est vraiment spectaculaire"

Pour s’y retrouver parmi toutes ces mesures, l’organisme régional Homegrade et les neuf ASBL du Réseaux Habitat (Fabrik – Saint-Josse, RenovaS – Schaerbeek, Une Maison en Plus – Forest, Convivence/Samenleven – Bruxelles-Ville, Habitat et Rénovation – Ixelles, Etterbeek, CRU – Anderlecht, La Rue et Bonnevie – Molenbeek-Saint-Jean, et CAFA – Saint-Gilles) sont chargés d’accompagner et d’aiguiller les particuliers.

Leurs missions sont vastes : conseil, assistance administrative pour les demandes de prime ou de permis (sans architecte), priorisation de rénovation… Et en ce moment, ils tournent à plein régime. Au total, Homegrade annonce ce mercredi avoir accompagné 5.500 projets de rénovation soit presque 40 % d’augmentation par rapport à 2021. Forte augmentation également du côté des demandes de renseignements : 23.000 personnes en 2022, contre un peu plus de 15.000 en 2021. "C'est vraiment spectaculaire", explique Didier Van Severen, directeur de la structure.

Le Réseau Habitat a aussi accompagné 10 % de ménage de plus qu’en 2021. 70 % des personnes suivies par les ASBL de ce réseau ont des revenus plus modestes.

Conséquence des limitations de l’indexation

La Région espère à terme arriver à un bâti bruxellois qui consomme 100 kilowattheures par mètre carré et par an en 2050. Cela correspondrait à un certificat PEB C + (Performance Énergétique des Bâtiments classée de A pour les moins énergivores, à G). Pour les bâtiments publics, la dead line est plus serrée puisque l’objectif est fixé à 2040. Avec un bâti bruxellois majoritairement classé E et F et 40 % des bâtiments construits avant 1945, le travail reste colossal. D’autant qu’il se heurte à de nombreuses difficultés. Un exemple : la rénovation des façades à front de rue est particulièrement encadrée et parfois même impossible. Sans parler des systèmes de copropriété qui peuvent aussi freiner les rénovations.

Homegrade explique que la majorité des demandes qu’il reçoit sont liées aux primes et que les projets de rénovation concernent surtout l’isolation, les châssis et les toitures. Si depuis des années Homegrade recevait surtout des demandes de propriétaires occupants, ils ont vu de plus en plus de bailleurs se présenter à leur guichet. Un changement dû à l’interdiction-limitation d’indexation des loyers pour les logements au PEB E F et G.

Difficulté opérationnelle

Il est compliqué de mesurer combien de rénovations ont été menées à bien “Certains dossiers durent trois mois, d’autres un an, d’autres s’arrêtent puis reprennent, explique Didier Van Severen. Certaines communes concentrent tout de même plus de demandes comme les deux Woluwe ou Schaerbeek. Mais globalement, il n’y a pas de mauvais élève. L’organisme a déjà dû augmenter ses effectifs pour atteindre 60 agents dont 40 architectes et cela va encore grandir. L’organisme a déjà dû réduire le nombre de visites de domicile face au nombre de demandes. On ne va plus dans les logements pour les demandes de panneaux solaires par exemple”, explique le directeur Didier Van Severen.

Homegrade et le réseau habitat demandent donc à ceux qui veulent introduire un dossier de bien consulter leur site et de réunir un maximum d’informations sur le bien. Pour ce faire, il faut se rendre dans sa commune au service urbanisme. Et là, les délais de réponse peuvent parfois être longs.

Des réformes sont aussi à l’étude en ce moment, comme une obligation de certificat PEB pour tous les logements (pas seulement à la vente ou à la location). Le PEB lui-même devrait changer pour prendre en compte davantage de critères.

Pour en savoir plus sur les primes et les rénovations vous pouvez vous rapprocher d’une des associations du Réseau Habitat ou contacter Homegrade au 1810 du mardi au vendredi. Pour ceux qui préfèrent le face-à-face, Homegrade dispose d’un guichet Place Quetelet 7, ouvert du mardi au vendredi et le samedi après-midi.