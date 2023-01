Pour une fois, Woluwe-Saint-Pierre était d’accord avec un survol : une thermographie aérienne des toits réalisée par avion

La technique est simple tout en recourant à des technologies de pointe : un avion a survolé les toits sanpétrusiens aux alentours de 22h. Grâce aux thermographes embarqués, l’engin a réalisé une sorte de “photographie thermique” des bâtiments. En d’autres termes, il a mesuré les endroits où les toitures laissent échapper le plus de chaleur. Et viser au mieux les parties à isoler.

Il fallait pousser les radiateurs

Demande insolite des autorités communales par les temps qui courent : les habitants et institutions étaient “exceptionnellement” invités à allumer le chauffage cette dernière, “afin que l’avion puisse observer clairement les différences de températures”. Le survol était programmé ce 17 janvier en raison des conditions météorologiques favorables.

Les données collectées sont des images infrarouges permettant d’établir la différence entre la température ambiante et celle des toitures.

”Les données collectées sont des images infrarouges permettant d’établir la différence entre la température ambiante et celle des toitures”, commentent les échevins de la Transition Caroline Lhoir (Ecolo) et de l’Énergie Antoine Bertrand (Ecolo). “L’initiative permettra d’avoir une information à la fois globale et précise sur l’état de déperdition thermique des toitures, souvent source d’une mauvaise isolation. Sans données, impossible d’agir, c’est le point de départ ! Ces données pourront, par la suite, être utilisées pour procéder à des travaux de rénovation”.

Et maintenant ?

Les chiffres recueillis par l’avion vont maintenant être reportés sur une carte, qui pourra être consultée par les autorités et les habitants. “Les données seront publiées au printemps sur une application web dédiée au projet, consultables par adresse avec une échelle de couleur propre à chaque bâtiment”, informe l’administration communale.

À noter : les émissions de ce survol seront compensées.