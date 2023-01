La police recherche un homme disparu mardi dernier près de la station Pannenhuis à Laeken

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon beige et une veste vert foncé. Cette personne peut paraître confuse et communique difficilement avec les inconnus.

Le mardi 17 janvier 2023 vers 18h00, Ozcan ÖRS, un homme âgé de 51 ans et domicilié à Wemmel, a été vu pour la dernière fois à proximité de la station de métro « Pannenhuis » à Laeken. Depuis, il ne s’est plus manifesté. ©DR

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via email : avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800 30 300.