Le gouvernement bruxellois enterre la rémunération de longue durée des hauts mandataires

C’était dans les intentions du ministre bruxellois de la Fonction publique Sven Gatz (Open VLD) et c’est désormais une décision collective du gouvernement bruxellois : il n’y aura plus de prolongation, jusqu’à la fin de carrière, de la rémunération des hauts mandataires. L’équipe Vervoort en a décidé ainsi lors de sa réunion de jeudi. En lieu et place de la prolongation jusqu’à la fin de carrière de la rémunération du haut mandataire, s’il a pu exercer deux mandats successifs de 5 ans, le nouveau dispositif prévoit que les fonctionnaires statutaires qui se sont vus confier un poste de mandat reviendront, au terme de celui-ci, à l’échelle salariale antérieure à l’exercice de celui-ci.