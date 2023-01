Pour mémoire, le 02 mars 2022 en fin de nuit, le bâtiment hébergeant la brigade canine de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre), situé dans le quartier Andromède à Woluwe-Saint-Lambert, avait été incendié. “La force des flammes avait rendu l’immeuble inutilisable. Et il l’est toujours aujourd’hui ! Par ailleurs, trois véhicules de service stationnés dans l’enceinte du bâtiment avaient été complètement détruits par les flammes et un autre véhicule avait été endommagé à son tour”, rappelle la police dans un communiqué. Cet incendie important avait été causé par le jet de trois cocktails molotov.

Une enquête avait immédiatement été ouverte par le service local de recherche de notre zone de police. “N’ayant que peu d’éléments exploitables, les enquêteurs se sont lancés dans un travail de recherche minutieux et de longue haleine. Dix mois plus tard, celui-ci a finalement porté ses fruits et un juge d’instruction avait été saisi mi-décembre. Nos enquêteurs ont pu identifier, puis localiser, pour finalement intercepter ce 09 janvier 2023, le suspect de cet incendie, M.A, âgé de 26 ans, qui a été placé sous mandat d’arrêt”, se réjouit la police. Qui précise dans la foulée que le suspect nie toute implication dans les faits et que l’enquête se poursuit.

La zone de police et la commune de Woluwe-Saint-Lambert (propriétaire du bâtiment) vont par ailleurs se porter partie civile “afin de demander le remboursement intégral des dégâts occasionnés au bâtiment, à son contenu et aux véhicules de service, dégâts estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros”.