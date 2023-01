Les deux artistes pour les œuvres d’art de la place Fontainas et du square Lumumba désignés

La Ville de Bruxelles a désigné les deux artistes qui réaliseront une œuvre d’art pour la place Fontainas et le square Lumumba. Il s’agit de Jeroen Uyttendaele, qui réalisera une sculpture sonore sur la place Fontainas (Speaking Mirror) et Nelson Louis, qui interviendra sur le square Lumumba en y plaçant son œuvre Les Isolés. Leurs avant-projets respectifs ont été approuvés au collège échevinal de la Ville de Bruxelles. “Ils finaliseront leur proposition finale début 2023. La réalisation et l’installation des œuvres auront lieu entre 2023 et 2024.”