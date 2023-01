L’Insas va installer ses sections théâtre et danse avenue de la Couronne à Ixelles (PHOTOS)

Les vues du futur bâtiment (sections danse et théatre) de l'Insas, avenue de la Couronne à Ixelles. ©AgwA/Bing/Google

Éclairé par une verrière centrale et aéré de deux patios, le grand garage vide en intérieur d’îlot sera reconverti en espaces de cours pratiques de théâtre et de danse. Une petite partie du garage sera démolie pour permettre une extension en hauteur qui accueillera le grand studio de théâtre et les studios de danse. Tandis que les bâtiments avant et arrière seront reliés par une passerelle qui se prolongera par un cheminement central à travers l’immeuble arrière, détaille Yves Rouyet sur son blog.

Sur le plan de la mobilité, le projet prévoit 44 emplacements vélos et est idéalement desservi par la Stib. C’est le bureau d’architecture AgwA qui a pensé le projet. Côté rue, la façade restera inchangée. Côté cour : une nouvelle façade blanche avec notamment un jeu de blocs de béton, un enduit sur isolant et des menuiseries en bois.

"Le projet est porté par la Fédération Wallonie Bruxelles qui a acquis le bien et lancé un concours d’architecture pour l’aménagement des lieux. La commission de concertation du 11 janvier 2023 a rendu un avis favorable. Cette nouvelle implantation, entre quartier universitaire et Flagey, confirme la double vocation d’Ixelles : une commune d’enseignement supérieur et de culture", se réjouit l’Ecolo. Qui précise que la prestigieuse école vient de créer un master en danse et pratiques chorégraphiques, en partenariat avec La Cambre, l’ULB, Charleroi Danse.

La section cinéma reste pour l’instant localisée rue Thérésienne, du côté de la Porte de Namur.