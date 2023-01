Vivaqua veut augmenter le prix de l’eau des Bruxellois de 14,5 % en 2023 et 4,1 % en 2024

Motif avoué de la demande : comme beaucoup d’autres entreprises et ménages, Vivaqua subit de plein fouet les effets de la crise économique. L’inflation galopante, la hausse spectaculaire des prix de l’énergie et des prix des matériaux font exploser les coûts auxquels l’entreprise doit faire face. Ainsi, le coût des chantiers sur les réseaux et infrastructures de production d’eau a augmenté de +19 % en moyenne en 2022 et les salaires du personnel ont été indexés cinq fois en 2022 (+10 millions d’euros).

Or, à Bruxelles, le prix de l’eau n’est pas indexé automatiquement sur l’inflation réelle. Cela signifie donc que les recettes de Vivaqua ne couvrent pas les coûts que celle-ci doit assumer pour mener à bien ses missions. Pour mémoire, Vivaqua avait déjà augmenté le prix de l’eau de 15 % au 1er janvier 2022.

De 300 à 343 euros pour un ménage de deux personnes

Dans sa communication, Vivaqua évoque deux exemples chiffrés. Pour un ménage de deux personnes (avec une consommation moyenne de 35 m³ par personne et par an), l’indexation signifie une augmentation de la facture annuelle de 299,22 à 342,62 euros, c’est-à-dire une augmentation de 3,62 euros par mois. Pour une famille de quatre personnes (avec une consommation moyenne de 35 m³ par personne et par an), l’indexation signifie une augmentation de la facture annuelle de 570 à 652 euros, c’est-à-dire une augmentation de 6,88 euros par mois.

Vivaqua souligne en outre que cette indexation des prix et les économies en dépense sont indispensables pour assurer le financement de la continuité des activités essentielles pour la population et le tissu économique bruxellois.

Concrètement, malgré cette indexation, le prix de l’eau en Région bruxelloise restera le moins cher du pays, se défend Vivaqua. L’entreprise publique souligne que depuis 2022, il existe en Région bruxelloise une nouvelle protection pour les ménages les plus fragiles en plus du Fonds social de l’eau. C’est l’intervention sociale, qui vise à aider les bénéficiaires à faire face à la facture d’eau. Les montants de 6 euros/ménage et 30 euros/personne du ménage en 2022, première année de la mesure, seront indexés aussi en 2023. L’intervention vise les nombreux ménages dont un des membres bénéficie du statut BIM.

L’indexation de 14,5 % demandée pour 2023 est l’application pure et simple de l’inflation galopante en 2022 (9,7 %) et celle prévue pour 2023 (6,3 %), ainsi que 0,5 % d’augmentation de la contribution au Fonds Social de l’Eau. Vivaqua propose de déduire 2 % pour les efforts structurels internes que Vivaqua entend faire (réduction des investissements, pas de recrutement, pas de promotions, efforts sur les coûts de fonctionnement, etc.).

La demande à Brugel comporte à la fois une indexation de 14,5 % pour 2023, et une indexation de 4,1 % en 2024 correspondant au niveau d’inflation prévu par l’OCDE pour la Belgique. Pour la suite de la période tarifaire (jusqu'en 2026), l’indexation devrait être fixée à 2 %.

Alain Maron veut augmenter le montant de l’intervention sociale

Le ministre en charge du dossier Alain Maron (Ecolo) a rapidement réagi à la très mauvaise nouvelle pour le portefeuille des ménages bruxellois. Il “entend protéger l’accès à l’eau de tous les ménages en proposant une augmentation du montant de l’intervention sociale dès 2023”.

”Je proposerais au gouvernement d’augmenter le montant de l’intervention sociale pour les ménages qui en bénéficient (ceux ayant le statut BIM, NDLR). Le but est de réduire autant que possible l’augmentation des prix pour les 160.000 ménages concernés”, assure le ministre Ecolo. Qui estime “indispensable que les acteurs publics de l’eau – Vivaqua et Hydria – reprennent activement les travaux de rationalisation du secteur, pour garantir le coût le plus bas aux citoyens et entreprises bruxellois, tout en garantissant une capacité d’investissement permettant la poursuite de la rénovation du réseau d’égouts, la réduction des risques d’inondation, le maintien des capacités de fourniture en eau dans un contexte où les périodes de sécheresse vont être de plus en plus fréquentes”.