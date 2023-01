Suspension du prononcé pour "Dr Idéologie", l'ex-compagnon de la danseuse Jeny Bosenge, dans un "souci de ne pas entraver son avenir professionnel"

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu, vendredi, Bryan Bule Lumbala, plus connu sous le nom de "Docteur Idéologie" sur les réseaux sociaux, coupable de coups et blessures sur son ex-compagne, la danseuse et chorégraphe Jeny Bosenge. Le tribunal lui a accordé la suspension du prononcé de la condamnation pendant trois ans, mais à une condition: suivre une formation en gestion de la violence auprès de l'ASBL Praxis.