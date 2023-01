Les lieux culturels bruxellois signent une charte pour l’égalité des genres, “une étape dans un chantier pas terminé”

Hier lundi marquait l’aboutissement de plus d’un an de travail en groupe et en secteurs pour les organismes culturels publics de la Ville de Bruxelles. Chercheuses et chercheurs de la Structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l’égalité et la sexualité (Striges) de l’ULB encadraient les représentants de La Bellone,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous