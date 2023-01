”Un total de 16 perquisitions avait été effectué entre octobre 2021 et mai 2022 dans le cadre d’un dossier de lutte contre le trafic de stupéfiants mené par la Brigade Judiciaire Centralisée de la Zone de Police Bruxelles Nord”, rappelle la zone dans un communiqué. “Les perquisitions avaient eu lieu à Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean, mais également dans les provinces de Liège, du Hainaut et d’Anvers. Suite à ces perquisitions, 7 plantations de cannabis, plus de 65.000€ et plus de 40kg de marijuana ont été saisis. 23 suspects avaient été interpellés.”

Plusieurs peines de prison ont été prononcées ce 19 janvier. “Quatre des auteurs ont écopé d’une peine de 2 ans d’emprisonnement ferme. Le cinquième auteur a été condamné à 5 ans de prison ferme, 161.000€ de confiscation et 40.000€ d’amende.”

Le sixième a quant à lui écopé de 50 mois avec sursis, 56.000€ d’amende et 275.000€ de confiscation. “Le septième individu a été condamné à 4 ans de prison avec sursis, 40.000€ d’amende et 45.000€ de confiscation. Le huitième a quant à lui écopé d’une peine de 4 ans de prison avec sursis, 100.000€ de confiscation et 40.000€ d’amendes. Enfin trois autres auteurs ont été condamnés respectivement à 2 ans de prison avec sursis, à 1 an d’emprisonnement et à 50 mois de prison ferme.”