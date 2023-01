Procédures trop compliquées, peu cohérentes, peu transparentes : un audit externe conclut à la nécessité de réformer le cadre urbanistique bruxellois

Les conclusions du rapport d'évaluation de 102 pages présenté mardi par City Tools et BDO en présence de celui-ci induisent qu'il faut revoir fondamentalement cet outil fondateur des procédures d'urbanisme en Région bruxelloise. En pensant bien faire, les adaptations qui y ont été apportées au fil du temps ont aggravé la situation. La complexité du dispositif a par ailleurs engendré un règne de la débrouille dans les administrations, un déficit de formation des différents acteurs à la maîtrise de cet outil de bas de l'urbanisme dans la capitale, à savoir les administrations, mais aussi les architectes, les promoteurs immobiliers etc. .Elles ont débouché sur un "déficit de management".

Difficile de réformer sous cette législature

Pas sûr qu'il soit encore possible de faire aboutir une réforme durant l'actuelle législature, a dit en substance Pascal Smet. Celui-ci n'exclut toutefois pas que l'on tente au moins de rechercher un accord sur les concepts de base d'une indispensable réforme à concrétiser lors de la suivante.

Le rapport se fonde sur 43 rencontres directes en bilatérale dont 24 rencontres avec des administrations, associations et professionnels bruxellois et deux workshops d'une cinquantaine de participants à chaque fois. Il avance 14 questions clés, 33 recommandations, et 120 solutions.

Selon les auteurs, la majorité d'entre elles n'impliquent pas des modifications du code en tant que tel mais "le développement d'une culture de management ou l'implémentation de nouveaux outils". Même si le texte du CoBAT actuel regorge d'éléments purement procéduraux problématiques qui mériteraient d'être modifiés, il est apparu de façon claire que l'efficience des procédures ne pourra être améliorée tant que ces problèmes de gestion ne seront pas réglés.

"L'accumulation de réformes a démultiplié les procédures"

Un des principaux enjeux, avant toute réforme du Code est de "gagner en professionnalisme: établir un dialogue entre acteurs, un climat de confiance, de responsabilité et de compréhension mutuelle, des moments d'échange et de rencontre, des formations adaptées dans le cadre du développement :d'une nouvelle culture commune. Cela passe avant tout par une mise en réseau et donc un investissement dans l'humain".

Autre conclusion: la future réforme du CoBAT devra viser à simplifier drastiquement le code ainsi que l'ensemble des arrêtés qui y sont rattachés. "Les fondamentaux du texte actuel sont bons et rarement remis en cause mais l'accumulation de réformes a démultiplié les procédures, rendu certains textes illisibles et peu compréhensibles, entraînant des interprétations nombreuses et divergentes, une surcharge de travail et des dérives dans l'application. La base légale doit être commune simple et comprise de tous".

Pour y parvenir ce rapport propose une piste consistant à "faire moins pour faire mieux. Moins de procédures, dans certains cas, moins d'échanges et d'allers-retours, moins de modifications en cours de processus et une plus grande responsabilité des acteurs".

La solution passe également par une clarification: les permis communaux et les permis régionaux doivent être clairement identifiables. "Le rapport entre les communes et la Région doit évoluer d'une tutelle parfois infantilisante, vers une logique de centre d'expertise régional et de support aux communes. En cas de dérive constatée ou de mauvaise application d'une disposition il s'agit pour la Région d'offrir des solutions pour corriger la situation (formation, coaching, optimisation des processus, outils de support)".

Toujours selon le rapport indépendant, une nouvelle culture doit aussi être développée avec les demandeurs, les architectes et les citoyens.

Pour les projets importants, une meilleure préparation en amont déjà esquissée avec la réunion de projet est "indispensable pour fluidifier la procédure une fois le permis introduit"... "Il y a lieu aussi de l'ouvrir sur la prise en compte du contexte social du quartier en permettant de réaliser dès ce stade une étape de consultation citoyenne au travers d'une réunion de dialogue préalable".

De manière générale la participation citoyenne doit pouvoir être organisée dans un cadre clair permettant à chacun d'exprimer son avis mais aussi de favoriser un climat d'écoute mutuelle. Sans en avoir la vocation, Les commissions de concertation actuelles ressemblent davantage à des tribunaux.

La solution passe également par une clarification de l'autorité délivrante. Lors des moments publics le rôle des acteurs, et en particulier de l'autorité délivrante, doit être clairement identifiable. Celle-ci doit mieux assumer et exprimer son rôle qui consiste à faire respecter l'intérêt général et le bon aménagement des lieux.