La rénovation de la place Keym prévue au printemps, pour un coût de 2,9 millions d’euros

Les Boitsfotois se réjouiront moins du coût du réaménagement : 2,9 millions d’euros TVAC, sur fond propre de la commune. Alors que le budget prévu en 2019 n’était que de 1,8 million d’euros. “Nous avions prévu une hausse par rapport à 2019 et engagé un budget en conséquence”, argue l’Ecolo, qui n’était pas dans la majorité lorsque le projet de refaire la place avait été lancé, en 2012.

Le nouveau visage de la place Keym à Watermael-Boitsfort. ©DR

Le dossier traîne en effet depuis dix ans, déplore de son côté le conseiller communal Alexandre Dermine (Défi). Qui dénonce plusieurs écueils, essentiellement dus “au manque de professionnalisme et à la mégalomanie” de certains membres de la majorité précédente. “Le premier projet concret remonte à 2015”, rappelle l’élu de l’opposition. “L’échevin Ecolo en place (Tristan Roberti, NDLR) voulait complètement piétonniser la place. Un projet idéologique, un peu mégalomane. Ecolo voulait une plume à son chapeau. La majorité a refusé.” Soit deux ans de perdu puisqu’une nouvelle proposition ne revient sur la table du collège boitsfortois qu’en 2017.

“Là, on minéralisait complètement la place, abattait des arbres, etc. Le projet n’était pas du tout en adéquation avec les demandes et besoins des habitants. Sous pression, la majorité a de nouveau abandonné le projet”, se rappelle Alexandre Dermine. “Puis Tristan Roberti revient avec un projet plus simple consistant à réaménager les sols. Mais commet une grosse erreur, croyant qu’il n’a pas besoin de permis d’urbanisme. Il est revenu la queue entre les jambes et la commune a encore perdu beaucoup de temps.”

Le nouveau visage de la place Keym à Watermael-Boitsfort. ©DR

Cette fois-ci semble la bonne, dix ans après l’annonce officielle d’un projet pour la place Keym alors que, selon le conseiller communal de l’opposition, il s’agissait d’une rénovation assez simple, concentrée sur la rénovation des sols. “Aujourd’hui, cette place est dangereuse pour les piétons plus âgés, moins mobiles. De nombreux seniors tombent sur les pavés déchaussés, etc. De plus, les réparations de fortune donnent à la place une image déplorable.”