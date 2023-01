"Speak Up Brussels" : lancement d'une plateforme qui permet aux jeunes Bruxellois de s'exprimer sur leur avenir

Les Bruxellois âgés de 18 à 30 ans représentent 40% de la population, selon Brussels 2030. C'est pourquoi cette plateforme a été créée afin qu'ils puissent exprimer leurs espoirs ou leurs craintes concernant l'avenir de leur ville à l'horizon 2030. De nombreux sujets y sont abordés tels le logement, la mobilité, la santé, la sécurité, l'emploi ou l'égalité des genres.

Il s'agit donc d'un "processus participatif dans lequel les jeunes de moins de 30 ans seront au centre, et qui aboutira à une vision d'avenir possible pour Bruxelles", explique l'association. Celle-ci collabore avec des partenaires de la société civile, issus des secteurs socio-culturel, sportif et éducatif.

L'ASBL souhaite inviter toutes les personnes qui travaillent avec les jeunes à Bruxelles, dans les écoles, les centres sportifs, les collectifs, les maisons de jeunes ou les organisations culturelles et sociales à prendre part au projet "Speak Up Brussels!" en s'inscrivant sur la plateforme et en participant aux ateliers qu'elle organise.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la candidature de Bruxelles pour obtenir le prestigieux label de capitale européenne de la culture en 2030. C'est d'ailleurs pour cela qu'œuvre l'asbl Brussels 2030.