Une ASBL s'inquiète du projet du nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise à Forest

L'ASBL, dont l'activité principale consiste à faire circuler des trains électriques ou à vapeur miniatures dans le parc du Bempt, craint que la présence des supporters du club dans le parc perturbe son activité. Beaucoup d'entre eux seraient en effet amenés à traverser le parc pour se rendre au stade et l'association craint que ce public "volontiers bruyant et animé" perturbe la tranquillité de son activité familiale. Elle redoute également une éventuelle dégradation du matériel de la part des supporters qui voudraient extérioriser leur frustration en cas de défaite.

De façon globale, l'ASBL s'inquiète également pour le quartier. Elle estime notamment que cette nouvelle installation pourrait poser des problèmes de stationnement et de mobilité, la zone n'étant pas bien desservie par les transports en commun. Le nouveau stade pourrait également poser un problème environnemental. Le quartier est souvent sujet aux inondations de par sa position en point bas et sa nappe phréatique affleurante. L'imperméabilisation de parcelles pour le nouveau stade risquerait d'aggraver le problème, estime l'association.

"On est encore très loin d'un accord"

Sollicités par Belga, le cabinet de la bourgmestre de Forest, Mariam El Hamidine (Ecolo), et l'échevin des Sports Ahmed Ouartassi (PS) n'ont pas pu donner de détails sur l'avancée du dossier. Ils soulignent que rien n'est défini pour le moment et qu'aucune décision n'a encore été prise. Le cabinet de la bourgmestre explique tout de même que le projet de l'Union "n'apporte pas les réponses demandées par la commune en termes d'environnement et de mobilité". "On est encore très loin d'un accord", souligne-t-on. Le projet sera débattu lors du prochain conseil communal, début février.

Depuis que l'USG (Union Saint-Gilloise) est montée en première division, il a été question pour le club de déménager dans un nouveau stade pour accueillir plus de spectateurs. En 2022, l'administration régionale en charge de la planification urbaine (perspective.brussels) avait exploré plusieurs pistes et avait estimé que le site à proximité du Bempt, était la meilleure option.