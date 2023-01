+ TOUJOURS EN COURS | Deux chouettes expos familiales sont à voir à Bruxelles. Luminopolis est un jeu de piste interactif à la découverte de la lumière au Museum des Sciences Naturelles. Et le concept marche très bien (jusqu’au 13/08). Au CBBD, c’est Petit Poilu qui fait se poiler les enfants qui pourront jouer à l’imiter (jusqu’au 15/08). Plus décalé, mais pas moins bruxellois : une expo sur les blocs de béton, les fameux Jerseys, qui s’invitent dans nos rues (jusqu’au 9 février 2023 à la Pianofabrik). Commémoration en sobriété enfin du funeste 20e convoi au Musée Juif (jusqu’au 14 août 2023).

Objectif Bruxelles

©Hangar

Des autoportraits coréens, la lumière sur Bruxelles, des contes de fées revenues d’entre les morts, la banale campagne flamande, la nourriture japonaise, des jeunes basketteuses de Molenbeek, des femmes sud-américaines, des paysages du milieu de nulle part… Autant de sujets abordés par le PhotoBrussels Festival. Le rendez-vous de la photographie revient pour un mois dans 35 lieux de Bruxelles. L’événement est centré sur le Hangar. Pour cette 7e édition, la galerie du Châtelain se penche sur l’autoportrait. Elle expose 23 artistes qui interrogent ce medium à l’ère du selfie. Ce qui n’est pas une démarche facile en 2023, où on déclenche sur soi plusieurs fois par jour. Dans la multitude de lieux participants (Fondation A, La Centrale, Wiels, la Tour à Plomb, Art et Marges, Musée Juif, La Patinoire Royale, Botanique…), le festival accroche autant les photographes internationaux confirmés, les talents belges et bruxellois que les jeunes objectifs prometteurs, qu’ils exposent en solo ou collectivement. Vous avez un gros mois pour quadriller la ville pour tourner les pages de cet album-photo géant. Suggestion : et si vous y laissez vos smartphones dans vos poches ?

+ PhotoBrussels Festival, jusqu’au 26 février (et après) dans 35 lieux bruxellois, prix variables

Le métro, tout un art

©STIB

Si faire rouler les centaines de trams et métros de la STIB chaque jour sans trop d’embûche relève de l’œuvre d’art, il ne vous aura pas échappé que les tunnels du réseau sont un véritable musée à eux seuls. Des sculptures d’artistes consacrés aux fresques plus récentes, de nombreuses stations s’ornent de pièces artistiques. En effet, 80 œuvres y sont dispatchées, comme on dit dans le jargon des transports. Les guides de l’association Brussels By Foot, qui n’a rien à voir avec Eden Hazard et ses potes mais promeut la marche dans la capitale, font pour une fois une exception à sa religion et embarquent dans les véhicules pour vous guider dans le plus vaste musée de Bruxelles. Le parcours “est conçu pour voir la plus grande variété d’œuvres”, tant dans le style que dans la forme. Vous y verrez des zig-zags, des tulipes et même un tram surgissant du néant. Le tout saupoudré d’anecdotes.

+ L’art dans le métro, une promenade guidée de Brussels By Foot, ce samedi 28 janvier 2023 à 16h30 à la station Parc, prix libre (prévoyez deux titres de transport), réservations en ligne

Posters Art Nouveau

©Halles Saint-Géry

L’Art Nouveau, ce n’est pas que des bâtiments classés. De nombreux artistes du mouvement d’art total, bruxellois par excellence, se sont aussi essayés à l’affiche. C’est le thème de l’élégante expo gratuite ouverte jusqu’au 30 avril aux Halles Saint-Géry. Vous y retrouverez le travail de dessinateurs de génie comme Privat Livemont, Gisbert Combaz et Henri Meunier. Vous reconnaîtrez facilement, enrobés de teintes vives, leurs femmes à longues chevelures, leurs paysages ou leur faune fantastique vantant les mérites de biscuits et de cafés que nous consommons encore aujourd’hui. En regard, l’expo affiche aussi des travaux “Belle Époque”, plus traditionnels et réalistes, où le chapeau fleuri le dispute aux drapés élégants. Enfin, trois artistes contemporains revisitent l’affiche Art Nouveau avec leurs techniques et sens esthétique de 2023. On est curieux de voir la vision de la designeuse et illustratrice Teresa Sdralevich, du créateur d’étiquettes brassicoles Ammo ou de l’affichiste rock Elzo Durt se frottant à leurs illustres prédécesseurs.

+ L’Art Nouveau s’affiche, jusqu’au 30 avril aux Halles Saint-Géry, 1000 Bruxelles, gratuit

Un dernier godet chez Charlotteke

©Le Fou Rire

On n’ira pas jusqu’à écrire que c’est “Le Mariage de Mademoiselle Beulemans” des années 2020, mais “Chez Charlotteke” fait indéniablement partie des pièces de théâtre au plus fort accent brusseleir. Le texte de Kevin “le Forain” Van Doorslaer est un succès qui ne se dément pas depuis plusieurs années. Le Fou Rire le reprogramme donc en ce début d’année, même si Noël n’est plus qu’un souvenir. Mais qui n’a jamais osé se regarder un petit “Le Père Noël est une Ordure” en plein mois de juillet, hein ? Alors bon. Voilà l’affaire. Les habitués d’un bruincafé typique sont coincés par la neige. Un peu comme quand les navetteurs voient les flocons blanchir le ring. On prend donc son mal en patience… et quelques pils. Mais voilà que Charlotteke, tenancière de son état, douche l’ambiance comme le RSC Anderlecht sait le faire dans la défaite : elle vend son café. Ce n’est évidemment pas une deuxième tournée qui va calmer les piliers de comptoir… Tenue correcte exigée : écharpe mauve de rigueur.

+ Chez Charlotteke, 27 et 28 janvier 2023 à 20h15, 29 janvier à 17h, au Fou Rire, avenue des Grenadiers 48 à 1050 Ixelles, 28/25/14€, réservation en ligne

Ultratrash

©Courts mais Trash

Trash, mais désirable : c’est ce qu’on pourrait se dire non pas en voyant la sirène posant sur son affiche, mais en observant que le festival Courts mais Trash annonce plusieurs sold-out pour son retour ce week-end. Le rendez-vous des réalisateurs boudés ailleurs et du cinéma fauché pose ses jeans déchirés dans les fauteuils des Riches Claires pour plusieurs programmes de courts trashs, voire ultra-trashs. Mais attention : le mot “trash” ne doit pas se comprendre uniquement comme “choc”, “sale” ou “provoc” (même s’il y a quand même de ça) mais aussi comme “alternatif, politique, cheap, décalé”. On y retrouve une compèt belge, une compèt internationale, une sélection “super sex” très courue, une séance “super trash” et une autre “super WTF ? !” bien barrée. On ne loupera pas non plus le mode d’emploi pour faire un (bon) film fauché avec le programme “Born 2 Be Cheap” : son lauréat remportera une bourse à la création de la folle somme de 500€. Au casting s’annoncent chaises de jardin en plastique, spaghettis de hard-discounters et, forcément, hémoglobine en infusion.

+ Courts mais Trash, jusqu’au samedi 28 janvier 2023 aux Riches Claires, réservations en ligne, plusieurs séances sont sold-out mais d’autres ont été rajoutées