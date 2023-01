Douze personnes risquent jusqu’à 13 ans de prison pour un trafic de drogue international géré par un gang albanais

Le tueur, un homme de 37 ans originaire d’Albanie, avait pris la fuite. Il avait toutefois été interpellé le jour même à Merchtem, dans le Brabant flamand. La police avait rapidement conclu que ce meurtre était un règlement de compte entre trafiquants de drogue. En décembre 2020, la police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde avait alors lancé plusieurs perquisitions à Bruxelles, Anvers et en Italie.

Douze personnes, dont la veuve et le frère du gérant de la pizzeria, comparaissent à présent devant la justice. Elles auraient importé au moins 84 kg de cocaïne d’Amérique latine depuis les Pays-Bas, afin de la couper en Belgique pour ensuite l’expédier en Italie, selon le parquet. La drogue était transportée par voiture, dans des compartiments cachés. L’argent de la transaction – entre 150.000 et 400.000 euros par trajet – revenait en Belgique dans ce même compartiment, d’après l’accusation. Une partie était envoyée en Albanie. Rien que la veuve du défunt aurait ainsi empoché 1,2 million d’euros.

Le parquet a requis des peines de 12 et 13 ans de prison à l’encontre des dirigeants du réseau – repris, après la mort du gérant, par le frère de ce dernier et le propriétaire de la pizzeria – et entre cinq et huit ans pour les autres membres, dont la veuve.