Lors de la fouille du suspect, les policiers découvriront un couteau de cuisine aiguisé, plusieurs sachets de stupéfiants et des médicaments dissimulés dans les diverses couches de vêtements qu’il portait. Butin : 9 grammes de cannabis, 14 pilules d’amphétamine, 157€, trois GSM et 147 médicaments de type Brufen, Pregabaline et Rivotril.

L’individu a été privé de liberté. Inconnu des services de police, il a été relaxé après avoir été auditionné. L’enquête est en cours.