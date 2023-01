Des peines de 15 et 18 ans pour un violent homejacking à Steenokkerzeel

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 octobre 2021 dans une habitation de cette commune du Brabant flamand. Les deux victimes, un couple de quinquagénaire, ont été surprises par l'irruption de Jonathan B., parent d'une des victimes, de Sandra I., la femme de celui-ci et de Donnie M. qui les ont frappés et leur ont asséné des coups de couteau. Les trois malfrats ont ensuite exigé les clés de la voiture, les papiers du véhicule, de l'argent et des armes à feu, après quoi les victimes ont été bâillonnées avec du ruban adhésif et ont eu leurs membres inférieurs et supérieurs entravés par du câble.

Le trio a ensuite quitté la maison par l'arrière et a emporté avec eux une voiture et un camping-car, ainsi qu'une carte bancaire, des clés de voiture et de maison et un téléphone portable. La femme a réussi à alerter les voisins, qui ont alors appelé les secours. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital dans un état critique.

Jonathan B. et Sandra I. ont été interpellés deux jours après les faits à Bilzen tandis que Donnie M. était arrêté le jour suivant à Courtrai. Les prévenus avaient tous trois plaidé l'acquittement pour la tentative d'assassinat et se rejetaient mutuellement la faute pour les coups portés aux victimes.

Toutefois, sur la base des déclarations des victimes et des constatations physiques figurant dans le dossier, le tribunal a conclu que Donnie M. avait bien frappé et poignardé le couple de quinquagénaire. Le tribunal a également déclaré la tentative d'assassinat établie dans son chef, les coups ayant été portés à hauteur des organes vitaux.

Sandra I. et Jonathan B. ont fourni, quant à eux, une aide indispensable lors des faits et ne sont pas intervenus quand Donnie M. portait les coups aux victimes. Tous deux ont donc été reconnus coupables de tentative d'assassinat. La préméditation ne faisait également aucun doute, selon le tribunal pour qui le trio avait bel et bien préparé l'agression du couple. Le jugement établit aussi que les deux intéressés n'avaient pas intérêt à ce que leurs victimes survivent à l'agression, celles-ci pouvant les identifier.

Donnie M., qui avait déjà été condamnée à onze reprises, y compris pour des faits de violence, a écopé de la peine la plus lourde, soit 18 ans de prison. Sandra I. et Jonathan B. ont écopé chacun de 15 ans de prison. Tous deux avaient été placés sous bracelet électronique au cours de l'enquête mais le tribunal a ordonné leur arrestation immédiate à l'issue du jugement.