Intoxiquée au monoxyde de carbone pendant qu’elle prenait son bain

Ce dimanche soir aux alentours de 18h30, on signale aux pompiers de Bruxelles “un problème médical aigu” rue Vandeweyer à Schaerbeek. Les secouristes se rendent sur place. Aussitôt la porte de la maison passée, leurs détecteurs à CO (monoxyde de carbone) se déclenchent. Le problème venait du chauffe-eau non conforme de la salle du bain situé sur le palier du 2e étage. Le porte-parole des pompiers Walter Derieuw, parle de taux “assez élevé” de CO et explique que l’évacuation du gaz de combustion se faisait mal. “Une dame (qui prenait son bain), empoisonnée au monoxyde de carbone, a été transférée à l’hôpital. Le pronostic vital, n’est heureusement pas engagé. L’état des autres personnes présentes ne nécessitait pas une hospitalisation. “