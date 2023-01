Le procès des deux jeunes hommes accusés d'une fusillade mortelle place Adolphe Sax à Ixelles en août 2020 débute ce jeudi

Steven Kumba, âgé de 23 ans, a été découvert gravement blessé, le 20 août 2020 vers 14h06, par une patrouille de police, avenue Auguste Rodin à Ixelles. Il avait été touché de deux balles dans la fesse droite. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital d'Ixelles, situé non loin, où son décès sera constaté.

Les premiers éléments d'enquête ont révélé que la fusillade a eu lieu au niveau du square Marguerite Yourcenar et de la place Adolphe Sax, et qu'une autre personne a été blessée. Cette dernière, Ali Dandach, a été admise à l'hôpital pour une blessure par balle au pied gauche.

Le lendemain des faits, les enquêteurs ont appris que les dénommés Jason Yamaris et Rayan Messaoudi étaient impliqués dans la fusillade. Ils ont alors effectué divers devoirs d'enquête pour tenter d'interpeller ces deux individus, sans succès. Le 4 septembre, des mandats d'arrêt européens et internationaux ont alors été délivrés à leur encontre. Les deux accusés se sont rendus à la police dix jours plus tard.

Litige autour d'un trafic de cannabis

Il ressort de déclarations de témoins et de l'analyse d'images filmées par un GSM que huit individus étaient présents sur le lieu des faits et qu'une bagarre a eu lieu. S'en sont suivis cinq coups de feu. Selon les déclarations de Rayan Messaoudi, un conflit existait entre lui-même et le dénommé Yassine Amrouch, au sujet d'un trafic de cannabis. Le 20 août, les deux hommes se sont rencontrés place Adolphe Sax pour discuter de leur litige. Rayan Messaoudi s'y est rendu armé, pour se défendre, a-t-il dit, et accompagné de trois amis, dont Jason Yamaris. Yassine Amrouch était, lui, accompagné d'Ali Dandach, de Steven Kumba et d'un troisième individu.

Rayan Messaoudi a déclaré avoir, à un moment donné, sorti son arme à feu et tiré au sol pour faire peur à Yassine Amrouch. Steven Kumba s'est alors jeté sur lui. Jason Yaramis, qui se tenait en retrait, a ensuite tiré à plusieurs reprises sur Steven Kumba. Un tir a également atteint Ali Dandach.

Les armes à feu n'ont jamais été retrouvées mais, selon les expertises balistiques, Jason Yaramis était armé d'un pistolet de type Glock et Rayan Messaoudi d'un revolver.