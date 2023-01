Rénovation, gouvernance, emploi, santé… voici les recettes des Engagés : “on a assisté à la faiblesse de la Région bruxelloise en matière de santé”

À l’occasion d’une présentation des bons vœux à la presse, le président des Engagés Bruxelles, entouré, entre autres, des deux vice-présidents, du député fédéral Georges Dallemagne, de la cheffe de groupe Céline Fremault, et des quatre bourgmestres des Engagés dans la capitale a également insisté sur la prévention en santé dès le plus jeune âge.

”On a assisté au cours de la présente législature à la faiblesse de la Région en matière de santé. Durant la pandémie, les communes ont dû assumer les conséquences des difficultés de la Région et du ministre Maron dépassés sur plusieurs plans (manque de tests, situation sanitaire dans les maisons de repos, lenteur de vaccination, etc.)”, a commenté Christophe De Beukelaer.

Selon celui-ci, il y a plus de malades de longue durée (500.000) que de chômeurs. Un Belge sur dix est sous antidépresseurs. Il faut soutenir les pratiques complémentaires axées sur la prévention, notamment en instaurant des cours de méditation, yoga, relaxation, etc. dans les crèches et les écoles.

En matière de rénovation, les Engagés considèrent qu’en dépit des promesses de changement des Verts, la situation s’est dégradée, faute de créativité du ministre actuel de l’Environnement qui n’a agi que sur le curseur du niveau des primes. Les Engagés proposent pour leur part d’instaurer un prêt de rénovation remboursable à la vente ou à la succession.

Dans le domaine de la gouvernance, les Engagés proposent de créer un cadastre public des trop nombreux organismes publics (670) ainsi qu’une commission parlementaire sur la simplification administrative ; et de fusionner les doublons ydria et Vivaqua ; I-City, le CIRB et Connect-it ; Bruxelleslogement et la SLRB, etc.).

Dans le domaine de la dette, la formation centriste prône une réduction des cabinets ministériels. Ils préconisent aussi de restructurer l’administration dont les coûts dérapent, de restructurer le budget et d’augmenter les recettes en investissant dans la formation et l’accompagnement.