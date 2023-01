”Le Club verra le jour au cœur d’un magnifique projet immobilier piloté par le promoteur Urbion SP, comprenant un quartier résidentiel de 250 logements et un golf de 85 hectares. Juste à côté du Club-house du Golf se trouvera le nouveau David Lloyd Club, un bâtiment de trois étages, de plus de 4 800 m² dessinés par le bureau d’architecture londonien WATG. Le club proposera des installations sportives, santé et bien-être inégalées, des piscines intérieure et extérieure, un spa, un restaurant, des salles de réunion, une crèche, un hall omnisports, des courts de tennis couverts et extérieurs ainsi que des terrains de padel”, détaille un communiqué.

Le site comprendra une partie spa luxueuse. ©MATT FISHER

Outre les installations sportives, le “Clubroom” disposera d’un restaurant, d’une piscine, d’un spa luxueux, d’une business room ou encore d’espaces pour les enfants.

Se présentant comme “le plus grand club de santé et de fitness d’Europe”, la société exploite 130 clubs (101 au Royaume-Uni et 29 en Europe continentale) et compte plus de 740 000 membres.