Le Collège et l'administration de la Ville ayant rejoint le Brucity (le nouveau bâtiment administratif), de nombreux espaces de l'Hôtel de Ville deviennent accessibles pour des visites touristiques.

Ce projet d'ouverture au public comporte un important élargissement des plages de visite. De 6 visites par semaine (mercredi et dimanche), l'hôtel de Ville proposera désormais jusqu'à 27 visites étalées du mercredi au dimanche. Toutes les visites sont accompagnées d'un guide et durent une heure.

Côté tarif : la visite est gratuite pour les enfants en dessous de 7 ans, 6€ pour les enfants de 7 à 18 ans, les étudiants, séniors et les habitants et le personnel de la Ville de Bruxelles, 10€ pour un Pack Famille et 15€ pour un adulte.

La visite classique permet d'en apprendre davantage sur les différentes périodes de construction du bâtiment en observant la façade principale donnant sur la Grand Place et la cour de l'Hôtel de Ville. Le public aura ensuite l'occasion d'admirer les bureaux d'apparat, toutes les salles principales et les galeries (Cabinet du Bourgmestre, Salle du Conseil communal, Salle Maximilienne, Salle des Mariages, Salle Gothique, Galerie des Portraits, Galerie Grangé, etc.).

La visite panoramique offre l'opportunité de découvrir deux des salles principales (la Salle des Mariages et la Salle Gothique), le public sera dirigé ensuite vers le balcon de l'Hôtel de Ville pour profiter d'une vue plongeante sur la Grand Place. La visite se poursuit avec l'ascension de la tour de l'Hôtel de Ville. On y accède par un escalier en colimaçon pour être récompensé au sommet par une vue de Bruxelles depuis son cœur névralgique.

Les visites sont réservables maximum un mois à l'avance en raison du calendrier fluctuant des occupations de l'Hôtel de Ville. Les organismes de voyage et les groupes peuvent néanmoins organiser des visites particulières en dehors des horaires publics en adressant leur demande à cityhall@bmeo.be.

Si l'Hôtel de Ville sera davantage ouvert au grand public, il n'en demeure pas moins que sa vocation protocolaire subsistera par ailleurs (rencontres officielles, réceptions, conférences et bien entendu les mariages).