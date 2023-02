Les deux hommes ont été arrêtés le 29 novembre de l'année dernière. Des voisins avaient remarqué que l'une des fenêtres d'une résidence avait été brisée. Ils ont vu deux personnes suspectes s'éloigner et ont prévenu la police. Ce dernier a pu arrêter les deux suspects dans un abribus situé à proximité. Ils semblaient être en possession d'une guirlande lumineuse de Noël et d'une clé de maison, qui s'est avérée correspondre miraculeusement à l'habitation dont la fenêtre avait été brisée.

Les deux hommes ont affirmé qu'ils n'étaient entrés là que pour passer la nuit. Les propriétaires avaient déménagé à Charleroi quelque temps auparavant et n'étaient plus dans la maison depuis un certain temps, mais la police a trouvé des restes de nourriture, des bouteilles vides et un feu électrique.

L'un des deux suspects a reconnu qu'il avait pris la clé, mais il a dit que cela avait été fait sans le savoir. Les lumières de Noël auraient été un cadeau d'un ami.

Le second suspect a maintenu qu'il n'était entré dans la maison que pour y passer la nuit et a demandé l'acquittement.

Selon le tribunal, il était bien établi que les deux hommes s'étaient introduits dans la maison et y avaient commis des vols. Par exemple, une boîte vide pour des lumières de Noël avait été trouvée dans la maison.