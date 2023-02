Plus d’un siècle de crêpes à la Maison des Crêpes dans le centre-ville bruxellois : "la crêpe reste un produit familial qui réconforte"

Dans l’hyper-centre bruxellois, une seule adresse a bravé les âges : La Maison des Crêpes, au coin de la rue du Midi et de la rue des Pierres, à deux pas du piétonnier. "Cela fait 125 ans qu’on fait des crêpes ici", nous glisse un vendeur. En un siècle, les recettes sont restées, mais les tenanciers ont changé. George et ses frères ont repris l’établissement voici une quinzaine d’années. "Depuis des générations, les gens ont l’habitude de venir ici. Des personnes plus âgées nous disent : on venait quand on était petit."

©Jean Luc Flemal

©Jean Luc Flemal

©Jean Luc Flemal

©Jean Luc Flemal

Les frères bruxellois n’avaient pourtant à la base aucune prédisposition pour la spécialité bretonne. "On s’est dit : pourquoi pas. Et on a gardé le concept. La crêpe reste un produit familial qui réconforte, que tout le monde aime, et qui réchauffe", explique Georges, qui ne cache pas en manger "presque tous les jours".

À lire aussi

La Chandeleur, un immanquable

Bien sûr, la Chandeleur constitue une date immanquable pour le petit établissement bruxellois. "Les gens se rappellent : ha oui, c’est le jour des crêpes." Et les grandes plaques chauffantes rondes tournent alors à plein régime. Dans la clientèle, on retrouve généralement "des familles". Les touristes moins, plutôt à la recherche des pittoresques gaufres. "Mais on a quand même des Espagnols, des Italiens, et même des Français."

Contrairement aux établissements proposant la crêpe comme dessert dans un vaste menu, la Maison, à l’instar des autres véritables crêperies de Bretagne et d’ailleurs, veut faire ériger la pâtisserie au rang de "plat complet". Sur la carte, on retrouve les classiques sucrés : cassonade, citron, pomme et glace, sirop d’érable. Mais également des crêpes de sarrasin, avec jambon, fromage, poulet, champignons, saumon…

©Jean Luc Flemal

©Jean Luc Flemal

Parmi les crêperies bruxelloises, citons également Creppuccino, nouvel établissement avec également un large choix de crêpes, rue Général Leman à Etterbeek ; Franki Crêperie rue de Birmingham à Molenbeek ; Le 48, près de la place Duchesse de Brabant, également à Molenbeek; Crée Ta Crêpe, rue Picard dans le quartier de Tour & Taxis ; et Lili’s, place Liedts à Schaerbeek.